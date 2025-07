Keller-Sutter: poursuivre les négociations est toujours possible

Alors que l’attente se poursuit concernant la décision du gouvernement américain sur les droits de douane appliqués aux importations en provenance de Suisse, la ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, s’est montrée relativement optimiste.

Dans l'émission Heute Morgen de la SRF, la présidente de la Confédération a déclaré mercredi qu''en règle générale, la décision finale n’est jamais complètement définitive. On peut toujours continuer à négocier'.

Mais pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Selon Mme Keller-Sutter, la décision appartient désormais à la politique américaine et n'est plus sous l'influence de la Suisse. 'J'espère déjà que nous trouverons une solution ensemble', a déclaré la cheffe du Département fédéral des finances.

La Suisse est menacée par des droits de douane américains de 31 pour cent à partir du 1er août. Actuellement, un droit de douane supplémentaire général de dix pour cent est en vigueur. Berne et Washington ont pu se mettre d'accord sur une déclaration d'intention, que le Conseil fédéral a approuvée, a annoncé en début de semaine un porte-parole du Département de l'économie.

Le Conseil fédéral communiquera activement dès qu'il disposera d'une autorisation des Etats-Unis ou qu'il y aura d'autres développements importants pour le public.

/ATS