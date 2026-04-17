Kérosène: Wizz Air a eu des « problèmes » en Italie

La compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air a eu des 'problèmes' avec le manque de kérosène en Italie, mais reste confiante pour les prochaines semaines, a indiqué vendredi son patron József Váradi.

'Nous avons eu des problèmes en raison du manque de carburant dans trois aéroports italiens: Venise, Brindisi et Catane. Tout s'est résolu en l'espace d'une journée et, dans certains cas, de quelques heures, sans devoir annuler les vols', a expliqué József Váradi au quotidien économique italien Il Sole 24 Ore.

'Dans aucun autre pays européen, jusqu'à présent, nous n'avons connu de pénurie de carburant', a-t-il ajouté.

Plusieurs aéroports italiens avaient averti les compagnies début avril qu'ils manqueraient de carburant pendant quelques heures, leur demandant d'arriver avec du carburant en quantité suffisante pour repartir.

La fermeture du détroit d'Ormuz, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, fait peser un risque de pénurie de kérosène sur l'Europe, à l'approche des grands départs estivaux. Le Vieux Continent importe normalement la moitié de son kérosène depuis les pays du Golfe.

Mais les avis divergent sur les risques d'annulation de vols prévus entre début mai et début juin si le détroit d'Ormuz continue à être bloqué.

Couac en Italie

'Je crois que nous sommes en train de nous observer (entre compagnies, NDLR), pour comprendre à quel point la situation peut être grave. Le kérosène a été fourni de manière adéquate dans toute l'Europe, avec un léger couac en Italie. Mais même le couac italien n'a pas été si grave, car il a duré peu de temps et nous avons réussi à le surmonter', a souligné le patron de Wizz Air.

'Pour l'instant, je pense que la situation en Europe n'est pas si alarmante, il y a des problèmes plus graves en Asie qu'en Europe', a poursuivi József Váradi.

'Je pense que nous surmonterons aussi cette crise et qu'elle ne sera pas trop dommageable', a-t-il estimé.

En cas de problème dans un aéroport, la compagnie prévoit d'abord de pratiquer le 'tankering', soit le fait de surcharger l'approvisionnement en carburant dès le départ de l'avion afin d'être sûre de pouvoir poursuivre le trajet, avant de 'réduire' éventuellement son offre dans cet aéroport, a expliqué József Váradi.

Le groupe a augmenté ses capacités en Europe cette année, notamment en Italie, après les avoir réduites au Moyen-Orient en 2025, avant la guerre.

'La demande est hésitante' en Europe pour les prochaines semaines, 'les gens attendent de comprendre ce qui va se passer. En ce qui concerne la haute saison estivale, en revanche, nous sommes en avance' sur l'an dernier, a précisé József Váradi.

/ATS