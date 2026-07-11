Kiev attaquée par des missiles russes: des explosions entendues

Au moins cinq explosions ont retenti tôt samedi matin dans la capitale ukrainienne Kiev, où ...
Kiev attaquée par des missiles russes: des explosions entendues

Kiev attaquée par des missiles russes: des explosions entendues

Photo: KEYSTONE/AP/Evgeniy Maloletka

Deux séries d'explosions ont retenti aux premières heures de samedi à Kiev, où les autorités ukrainiennes ont averti d'une attaque de missiles russes. La capitale ukrainienne est la cible de frappes massives depuis juin, avec toujours plus de missiles.

Les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première déflagration d'une série de cinq, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place. Ils ont ensuite fait état d'une deuxième série d'explosions.

'L'ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs', a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko.

Les bombardements russes menés depuis juin contre Kiev comportent un nombre croissant de missiles, en particulier balistiques, plus rapides et complexes à intercepter. Trente personnes y ont été tuées lors d'une frappe d'une ampleur inédite, dans la nuit du 1er au 2 juillet.

L'attaque de samedi intervient au lendemain de frappes de drones ukrainiens qui ont touché des infrastructures pétrolières en Russie ainsi que le port de Taganrog (sud).

/ATS
 

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