Kiev et Moscou rapportent des violations de la trêve pascale

L'armée ukrainienne a accusé dimanche les forces russes d'avoir violé à 2299 reprises la trêve ...
Kiev et Moscou rapportent des violations de la trêve pascale

Kiev et Moscou rapportent des violations de la trêve pascale

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

L'armée ukrainienne a accusé dimanche les forces russes d'avoir violé à 2299 reprises la trêve pascale entrée en vigueur la veille sur le front en Ukraine, long de plus de 1200 km.

A 07h00, '2299 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées, à savoir: 28 assauts ennemis, 479 bombardements d'artillerie, 747 frappes de drones d'attaque ('Lancet', 'Molniya') et 1045 frappes de drones FPV', a indiqué l'état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook. 'Il n'y a eu aucune attaque de missile, de bombes aériennes guidées ou de drones de type Shahed', a-t-il poursuivi.

De son côté, Moscou accuse Kiev d'avoir violé à 1971 reprises la trêve pascale. 'Au total, 1971 violations du cessez-le-feu par des unités des forces armées ukrainiennes ont été enregistrées' entre 16h00 (15h00 en Suisse) le 11 avril et 08h00 (07h00 suisse) le 12 avril, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse TASS.

/ATS
 

Actualités suivantes

Londres: 523 manifestants soutenant Palestine Action arrêtés

Londres: 523 manifestants soutenant Palestine Action arrêtés

Monde    Actualisé le 12.04.2026 - 04:08

Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran

Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran

Monde    Actualisé le 12.04.2026 - 04:53

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 22:49

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 03:40

Articles les plus lus

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 03:40

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 06:51

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 22:49

Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran

Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran

Monde    Actualisé le 12.04.2026 - 04:53

Un Soudanais arrêté en Angleterre après la mort de quatre migrants

Un Soudanais arrêté en Angleterre après la mort de quatre migrants

Monde    Actualisé le 10.04.2026 - 18:42

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Guy Parmelin félicite la NASA et ses partenaires

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 03:40

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 06:51

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Début officiel de la trêve pascale entre Moscou et Kiev

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 22:49

Les océans proches de leur record de chaleur

Les océans proches de leur record de chaleur

Monde    Actualisé le 10.04.2026 - 04:37

Melania Trump nie avoir eu connaissance des crimes d'Epstein

Melania Trump nie avoir eu connaissance des crimes d'Epstein

Monde    Actualisé le 10.04.2026 - 12:07

Un Soudanais arrêté en Angleterre après la mort de quatre migrants

Un Soudanais arrêté en Angleterre après la mort de quatre migrants

Monde    Actualisé le 10.04.2026 - 18:42

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre

Monde    Actualisé le 11.04.2026 - 06:51