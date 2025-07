Kim assure Moscou de son soutien « inconditionnel » contre l'Ukraine

Kim Jong-un a assuré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov de son soutien 'inconditionnel' dans la guerre contre l'Ukraine, ont rapporté dimanche les médias officiels de Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen a jugé 'certaine' la victoire de Moscou.

Selon l'agence d'Etat KCNA, M. Kim a reçu M. Lavrov 'dans une atmosphère de confiance et de chaleureuse camaraderie', au moment où la Corée du Nord et la Russie resserrent leurs liens diplomatiques et militaires. Le ministère russe des affaires étrangères a publié de son côté sur le réseau social Telegram une vidéo des deux hommes se serrant la main et se donnant l'accolade.

Moscou et Pyongyang ont signé l'an dernier un pacte de défense mutuelle et la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats pour aider à la reconquête de la région de Koursk, prise par l'armée ukrainienne durant l'été 2024. La Corée du Nord fournit par ailleurs la Russie en obus et en missiles.

/ATS