Kühne+Nagel enregistre des résultats trimestriels en net recul

Le spécialiste de la logistique Kühne+Nagel a publié des résultats en net recul au troisième trimestre 2025, victime notamment des effets de change. Il dit prendre des 'mesures nécessaires' en raison de la surcapacité du marché et de la pression sur les marges.

Pour l'exercice sous revue, le chiffre d'affaires du groupe schwytzois a fléchi de 7% sur un an, à 6,0 milliards de francs, informe-t-il dans un communiqué publié jeudi.

Le résultat brut, soit les ventes après déductions des dépenses nettes pour les services de tiers, s'est inscrit à 2,1 milliards, soit une baisse de 4%, selon des chiffres non audités. Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté de 37% à 285 millions, tandis que le résultat d'exploitation (Ebitda) a dégringolé de 22% à 514 millions.

Les effets de change ont à nouveau pesé sur l'Ebit, à hauteur de 14 millions, précise la société. Le bénéfice net a quant à lui fléchi de 39% à 206 millions.

Entre janvier et fin septembre, le taux de conversion, qui rapporte l'Ebit au résultat brut s'est établi à 13,5%. Cet indicateur de rentabilité s'élevait à 19% au dernier trimestre 2024. D'ici 2030, le logisticien vise un taux de conversion d'environ 35% dans le fret maritime et aérien, selon ces derniers objectifs.

Ces résultats vont au-delà des prévisions des analystes du consensus AWP pour ce qu'il en va des revenus, ceux-ci tablant sur des ventes nettes de 5,6 milliards, mais correspondent aux attentes en ce qui concerne le résultat brut. Par contre l'Ebit, attendu à 306 millions et le taux de conversion, à 14,5%, ont déçu.

Le flux de trésorerie disponible s'est de son côté érodé de 20% à 226 millions.

'Avec le lancement de mesures de réduction des coûts à l'échelle du groupe, nous prenons désormais des mesures pour préserver notre base de coûts. Des facteurs externes difficiles nous obligent à améliorer durablement et durablement notre efficacité et notre culture de la performance', a déclaré le directeur général du groupe, Stefan Paul, cité dans le communiqué. Aucune prévision concrète n'est fournie pour l'ensemble de l'année.

/ATS