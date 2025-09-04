Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Le géant de la logistique Kühne+Nagel a conclu un partenariat avec le spécialiste des appareils ...
Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le géant de la logistique Kühne+Nagel a conclu un partenariat avec le spécialiste des appareils de diagnostic médical Sysmex Europe et sa filiale allemande, dans le cadre duquel le groupe schwytzois va ouvrir un centre de distribution pour son client.

Avec cette opération, dont les détails financiers n'ont pas été chiffrés, Kühne+Nagel se renforce dans le secteur du contrat de logistique pour le domaine de la santé, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué.

Le site de 10'000 m2 sera situé à Hambourg permettra au logisticien d'approvisionner une partie de l'Europe et l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et d'effectuer des livraisons urgentes par fret aérien au quotidien.

Sysmex Corporation est un groupe japonais de soins de santé spécialisé dans les systèmes d'analyse et les réactifs pour les diagnostics.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les appartements en copropriété plus chers en août

Les appartements en copropriété plus chers en août

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 08:25

Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 07:31

Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données

Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 03:23

La reconstruction de Blatten (VS) a désormais sa feuille de route

La reconstruction de Blatten (VS) a désormais sa feuille de route

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 22:15

Articles les plus lus