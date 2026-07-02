L'AELE et le Vietnam concluent un accord de libre-échange

Un accord de libre-échange a été conclu entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) ...
L'AELE et le Vietnam concluent un accord de libre-échange

L'AELE et le Vietnam concluent un accord de libre-échange

Photo: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Un accord de libre-échange a été conclu entre l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, et le Vietnam. L'entente, annoncée jeudi à Reykjavik en Islande, vise à éliminer les droits de douane et à faciliter les échanges commerciaux.

/ATS
 

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