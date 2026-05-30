L'Aar atteint les 20 degrés à Berne: exceptionnel

L'Aar a franchi la barre des 20 degrés samedi après-midi à Berne, une première depuis 1975. Peu après 16h20, la température de la rivière à la hauteur des bains publics de Marzili était de 20,0 degrés, selon les mesures officielles.

En général, il faut attendre le mois de juin pour voir l'Aar à une telle température. L'an dernier, c'était par exemple le 13 juin.

Il arrive plus rarement qu'il faille attendre plus tard dans la saison, notamment quand le début d'été est humide et frais, avec beaucoup d'eau de fonte, comme en 2024 (27 juillet). Ou lors de cet été pluvieux tristement célèbre de 2021 (14 août).

/ATS