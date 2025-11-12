L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune 'a répondu favorablement' à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, 'concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal', selon le communiqué officiel. 'Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires', selon le communiqué.

M. Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne 'compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile'.

Le premier ministre français Sébastien Lecornu a exprimé son 'soulagement'. Il a souhaité que l'écrivain 'puisse rejoindre ses proches au plus vite' et 'être soigné'.

