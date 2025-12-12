L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque et d'ingérence

L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une 'attaque informatique' visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une 'campagne' de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes,. L'ambassadeur russe à Berlin a été convoqué.

'Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque' informatique commise en août 2024 et 'la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser' la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères lors d'un point presse régulier.

Contactée vendredi par l'AFP, l'ambassade russe à Berlin n'avait pas réagi immédiatement.

/ATS