L'Allemagne prévoit d'augmenter de 3 milliards son aide à l'Ukraine

L'Allemagne compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026 ...
Photo: KEYSTONE/DPA/AXEL HEIMKEN

L'Allemagne compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026, la portant à quelque 11,5 milliards, a appris mardi l'AFP auprès du ministère allemand des Finances, qui évoque notamment le 'remplacement' de systèmes Patriot.

Le ministre des Finances, Lars Klingbeil, en accord avec son homologue de la Défense, Boris Pistorius 'proposera dans le cadre du projet de loi de finances rectificative une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine' en 2026, a indiqué un porte-parole du ministère, ajoutant que l'assistance concernera 'de l'artillerie, des drones, des véhicules blindés, ainsi que le remplacement de deux systèmes Patriot'.

