L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne a plaidé mardi pour que les opérations de TikTok en Europe passent sous contrôle ...
L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

Photo: KEYSTONE/DPA/ROBERT MICHAEL

L'Allemagne a plaidé mardi pour que les opérations de TikTok en Europe passent sous contrôle européen, à la manière de ce qui a été fait aux Etats-Unis. Cela permettrait d'éviter une interdiction de l'application.

'Je suis fermement convaincu que l'Europe devrait s'inspirer du modèle américain', a déclaré le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer.

'Cela signifie que nous devrions confier les activités européennes de TikTok à une gestion européenne', a-t-il ajouté en marge d'une réunion à Bruxelles.

L'application, extrêmement populaire chez les jeunes, avait annoncé en début d'année la création d'une coentreprise à majorité américaine pour poursuivre ses activités aux Etats-Unis malgré ses liens avec sa maison mère chinoise.

Collecte de données

Au coeur du conflit originel: le puissant algorithme de TikTok, dont les élus américains craignaient qu'il ne soit utilisé comme une arme de collecte de données ou de propagande par le gouvernement chinois.

De la même manière, le ministre allemand de la culture a dit s'inquiéter que 'TikTok collecte des données sur les jeunes Européens à une échelle inimaginable'.

'Ces données sont transmises vers des serveurs dont nous ne connaissons pas précisément l'origine', a-t-il alerté.

TikTok cherche à rassurer Bruxelles en stockant les informations des utilisateurs européens en Europe, avec des restrictions sur les personnes pouvant y accéder.

La plateforme fait également l'objet d'enquêtes de l'Union européenne dans le cadre de ses puissantes règles sur le numérique.

/ATS
 

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