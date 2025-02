L'Américain Marc Fogel, détenu en Russie, a été libéré et est en route pour les Etats-Unis, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué mardi. Il est attendu 'en soirée'.

Le président américain Donald Trump 'a négocié un échange qui montre la bonne volonté des Russes et qui signale que nous allons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre terrible et violente en Ukraine', a encore indiqué l'exécutif américain, sans donner plus de détails sur les termes de cet échange.

/ATS