L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

Les députés français ont adopté mardi de justesse le projet de budget de la Sécurité sociale ...
L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Les députés français ont adopté mardi de justesse le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Une victoire majeure pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui gagne son pari dans une Assemblée sans majorité et sans avoir utilisé le 49.3.

La chambre basse a adopté le texte, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, par 247 voix contre 234. Après un dernier passage au Sénat, il devra revenir une dernière fois à l'Assemblée pour être adopté définitivement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue

Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 19:33

YouTube critique l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

YouTube critique l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 18:45

Migros étend son réseau de distributeurs de snacks

Migros étend son réseau de distributeurs de snacks

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 17:09

Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 17:02

Articles les plus lus