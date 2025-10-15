L'Autorité palestinienne veut une « avancée » suisse sur un Etat

L'Autorité palestinienne demande à la Suisse de 's'avancer' sur un Etat palestinien. Elle veut aussi que Berne fasse pression pour que les élections palestiniennes d'ici un an aient lieu partout, y compris à Jérusalem-Est.

'Le rôle de la Suisse est important et crucial', a dit mercredi l'émissaire du président Mahmoud Abbas, Mohammad Chtayyeh, aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). Il a rencontré mardi à Berne le conseiller fédéral Ignazio Cassis et la présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) et remis un message pour la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.

La Suisse est le pays 'où se trouvent les agences onusiennes et qui est dépositaire des Conventions de Genève' et doit 'avancer' vers la reconnaissance d'un Etat, a dit l'ex-premier ministre.

Berne a promis de contribuer à la reconstruction de Gaza, sans chiffres. M. Cassis 'comprend très bien la situation' et 'je suis sûr que la Suisse sera aussi généreuse qu'elle l'a été jusqu'à présent', dit M. Chtayyeh.

/ATS