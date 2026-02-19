L'EPFZ doit examiner deux demandes de salaire non discriminatoire

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich doit examiner deux demandes visant à obtenir un salaire ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich doit examiner deux demandes visant à obtenir un salaire non discriminatoire conformément à la loi sur l'égalité, suite à une décision du Tribunal administratif fédéral. En 2023, l'institution avait refusé d'entrer en matière.

En 2019, une doctorante et un doctorant du Département des sciences humaines, sociales et politiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont été engagés au niveau le plus bas d'une échelle salariale qui en compte cinq. Cette échelle va de 47'404 à 70'300 francs.

Les plaignants ont contesté cette classification en soulignant que, dans leur département, plus de 90% des doctorants se trouvent au niveau de salaire le plus bas, tandis que dans le Département d'informatique, 90% des doctorants bénéficient du niveau 5.

Cette disparité n'est pas justifiée et une telle pratique favorise une discrimination indirecte envers les femmes. L'EPFZ avait refusé à tort de traiter ces demandes et doit désormais les examiner.

/ATS
 

