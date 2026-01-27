L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Le gouvernement espagnol de gauche s'apprête à adopter un plan de régularisation de sans-papiers ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Chema Moya

Le gouvernement espagnol de gauche s'apprête à adopter un plan de régularisation de sans-papiers. Près de 500'000 personnes pourraient en bénéficier à, a annoncé mardi la porte-parole du gouvernement et ministre de la Sécurité sociale et des Migrations.

La mesure, qui vise à donner de l'élan à l'économie nationale, permettra à 'environ un demi-million de personnes' qui se trouvent en Espagne depuis au moins cinq mois et sont arrivées avant le 31 décembre 2025, d'être régularisées et de 'travailler dans n'importe quel secteur, partout dans le pays', a expliqué à la télévision nationale publique Elma Saiz.

/ATS
 

