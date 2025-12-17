L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mercredi la mise en place d'un réseau ...
L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

L'Espagne va mettre en place un réseau d'

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mercredi la mise en place d'un réseau national d''abris climatiques' pour aider la population à se protéger lors des fortes vagues de chaleur, son pays faisant face à des températures de plus en plus élevées.

L'Espagne est en première ligne du dérèglement climatique en Europe, avec ces dernières années des épisodes de canicule plus longs en été et des cas de pluies torrentielles à l'automne, des phénomènes générés par la hausse des gaz à effet de serre engendrée par l'activité humaine.

'Certains étés, on ne parle plus de vagues de chaleur, mais plutôt d'une seule et même vague qui dure', a affirmé M. Sánchez lors d'une conférence sur le climat à Madrid, décrivant une 'nouvelle normalité' avec 'des sécheresses dévastatrices', plus fréquentes et plus intenses.

'Par conséquent, avant l'été prochain, nous lancerons un réseau national d'abris climatiques', a-t-il annoncé, disant vouloir notamment 'mettre les bâtiments publics à disposition' de la population.

'Nous faciliterons également le financement pour la création de ces abris climatiques dans les quartiers les plus vulnérables, où la chaleur (...) est la plus forte', a précisé le dirigeant socialiste, sans fournir toutefois de chiffres.

Le Premier ministre espagnol a ajouté que le gouvernement central de gauche à Madrid entendait 'se coordonner' avec les autorités des régions espagnoles qui ont déjà mis en place des 'abris climatiques', comme au Pays basque (nord) et en Catalogne (nord-est).

En Espagne, pays très décentralisé, les régions sont compétentes pour gérer les situations d'urgence, y compris climatiques.

A l'heure actuelle, Barcelone, la capitale de la Catalogne, est l'une des rares grandes villes à déjà disposer d'abris climatiques, la plupart aménagés dans des bibliothèques, écoles et autres bâtiments publics climatisés.

Scientifiques inquiets

L'Espagne a connu en 2025 son été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 24,2°C, d'après l'agence météorologique nationale Aemet.

Entre le 16 mai et le 30 septembre, 3832 décès pouvant être attribués à la chaleur ont été recensés dans le pays, selon le ministère de la Santé.

Bien que coutumière des températures élevées, l'Espagne est depuis plusieurs années confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, ce qui inquiète les scientifiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 14:58

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 13:12

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Articles les plus lus

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 13:12

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:12

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:26

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16