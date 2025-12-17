L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mercredi la mise en place d'un réseau national d''abris climatiques' pour aider la population à se protéger lors des fortes vagues de chaleur, son pays faisant face à des températures de plus en plus élevées.

L'Espagne est en première ligne du dérèglement climatique en Europe, avec ces dernières années des épisodes de canicule plus longs en été et des cas de pluies torrentielles à l'automne, des phénomènes générés par la hausse des gaz à effet de serre engendrée par l'activité humaine.

'Certains étés, on ne parle plus de vagues de chaleur, mais plutôt d'une seule et même vague qui dure', a affirmé M. Sánchez lors d'une conférence sur le climat à Madrid, décrivant une 'nouvelle normalité' avec 'des sécheresses dévastatrices', plus fréquentes et plus intenses.

'Par conséquent, avant l'été prochain, nous lancerons un réseau national d'abris climatiques', a-t-il annoncé, disant vouloir notamment 'mettre les bâtiments publics à disposition' de la population.

'Nous faciliterons également le financement pour la création de ces abris climatiques dans les quartiers les plus vulnérables, où la chaleur (...) est la plus forte', a précisé le dirigeant socialiste, sans fournir toutefois de chiffres.

Le Premier ministre espagnol a ajouté que le gouvernement central de gauche à Madrid entendait 'se coordonner' avec les autorités des régions espagnoles qui ont déjà mis en place des 'abris climatiques', comme au Pays basque (nord) et en Catalogne (nord-est).

En Espagne, pays très décentralisé, les régions sont compétentes pour gérer les situations d'urgence, y compris climatiques.

A l'heure actuelle, Barcelone, la capitale de la Catalogne, est l'une des rares grandes villes à déjà disposer d'abris climatiques, la plupart aménagés dans des bibliothèques, écoles et autres bâtiments publics climatisés.

Scientifiques inquiets

L'Espagne a connu en 2025 son été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 24,2°C, d'après l'agence météorologique nationale Aemet.

Entre le 16 mai et le 30 septembre, 3832 décès pouvant être attribués à la chaleur ont été recensés dans le pays, selon le ministère de la Santé.

Bien que coutumière des températures élevées, l'Espagne est depuis plusieurs années confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, ce qui inquiète les scientifiques.

/ATS