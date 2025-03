L'Europe a accru sa dépendance à l'armement américain en cinq ans

Les importations d'armes des Etats européens membres de l'OTAN ont plus que doublé ces cinq dernières années, selon un rapport du SIPRI publié lundi. Elles dépendent à plus de 60% de l'armement américain.

L'Ukraine est devenue le premier importateur mondial d'armes sur la période 2020-2024 et les Etats-Unis ont consolidé leur place de premier exportateur (43% des exportations mondiales), devant la France, dévoile l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Sur la période 2020-2024, les importations d'armes par les Etats européens membres de l'OTAN ont bondi de 105% par rapport à 2015-2019, 'reflétant le réarmement général en Europe en réponse à la menace de la Russie', relève le SIPRI. Les Etats-Unis ont fourni 64% de ces armes (52% en 2015-2019).

'Face à une Russie de plus en plus belliqueuse et à des relations transatlantiques sous tension pendant la première présidence Trump' aux Etats-Unis, les États européens de l'OTAN ont tenté de 'réduire leur dépendance aux importations d'armes et renforcer l'industrie européenne de l'armement', a déclaré Pieter Wezeman, chercheur principal au sein du programme 'transfert d'armes' du SIPRI, cité dans un communiqué.

'Mais la relation transatlantique en matière d'approvisionnement en armes est profondément ancrée. Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté et les Etats européens de l'OTAN ont commandé près de 500 avions de combat et de nombreuses autres armes aux États-Unis', ajoute-t-il.

Nombreux pays dépendants

La France est peu dépendante des Etats-Unis, souligne le chercheur auprès de l'AFP, mais d'autres grands pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni achètent des avions furtifs F35 ou des systèmes de défense antiaérienne Patriot aux Américains, complexes à substituer rapidement. 'Le F35 est un produit américain, mais, dans le cadre de ces ventes, les Européens ont été intégrés dans la production de composants-clés', souligne-t-il.

Les Pays-Bas, la Belgique ou le Danemark, en proie à des tensions avec les Etats-Unis sur l'avenir du Groenland, sont encore plus dépendants de l'armement américain, rappelle-t-il.

Pour M. Wezerman, 'changer cela demanderait un investissement politique et financier énorme. L'acquisition d'armes prend de nombreuses années, bien souvent plus que la durée du mandat d'un président américain'.

Dans ce contexte, pour la première fois en 20 ans, l'Europe est devenue le client principal des Etats-Unis, représentant 35% des exportations américaines sur 2020-2024, devant le Proche-Orient (33%). Le premier pays client reste cependant l'Arabie Saoudite.

Succès du Rafale français

'Avec 43% des exportations mondiales d'armes, la part [des Etats-Unis] est plus de quatre fois supérieure à celle du deuxième exportateur, la France', souligne Mathew George, directeur du programme 'transfert d'armes' du SIPRI, cité dans le communiqué.

La France a triplé ses exportations en Europe par rapport à la période 2015-2019, principalement en raison de la vente de Rafale à la Grèce et à la Croatie et à la fourniture d'armes à l'Ukraine. L'Inde reste le premier client de la France (28% des exportations françaises), soit deux fois plus que tous les autres Etats européens réunis (15%).

La Russie est troisième exportateur mondial d'armes, mais la chute de ses exportations (-64%) s'est accélérée avec l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Outre ses besoins propres, la Russie a subi l'effet des sanctions internationales et la pression des Etats-Unis et de ses alliés pour ne pas acheter d'armes russes, indique M. Wezeman.

L'Inde (38% des exportations russes sur 2020-2024) se tourne de façon croissante vers d'autres pays et la Chine (17%) a renforcé son industrie de défense, ajoute-t-il.

Au Proche-Orient, malgré la guerre à Gaza, les importations d'armes par Israël sont restées stables entre 2015-2019 et 2020-2024, selon le SIPRI.

/ATS