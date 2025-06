L'Iran « apprécie » la volonté suisse d'aider et douche toute avancée

L'Iran apprécie 'la volonté de la Suisse de jouer un rôle positif pour résoudre les tensions' avec les Etats-Unis. Mais 'aucune initiative ne peut fonctionner' tant que Washington a une attitude négative, a affirmé mercredi son ambassadeur à l'ONU à Genève.

Même si Téhéran et Washinton discutaient directement depuis le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche, la Suisse continue d'oeuvrer comme puissance protectrice entre les deux pays. 'Il y a des efforts par certains pays pour relancer des négociations', a affirmé Ali Bahreini aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU).

'J'apprécie la volonté de la Suisse', ajoute-t-il. 'Mais parfois ces problèmes et ces défis sont tellement compliqués et parfois l'approche négative, pas constructive et malsaine et l'attitude de l'autre partie sont tellement graves qu'aucune initiative ne peut fonctionner', selon lui.

Pour qu'un mécanisme puisse avancer, il faut d'abord 'stopper Israël', explique également M. Bahreini. Et que les Etats-Unis acceptent que l'Iran 'est un pays puissant' et qu''ils doivent ajuster leurs politiques' à l'égard de Téhéran.

/ATS