L'Iran et Israël ont accepté un « cessez-le-feu total », dit Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi sur son réseau social Truth Social que l'Iran et Israël avaient accepté un 'cessez-le-feu total' prévu pour commencer autour de 06h00 mardi (en Suisse). La trêve doit déboucher sur 'la fin officielle' de la guerre.

'Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total', a écrit Donald Trump.

Au même moment, au moins deux puissantes explosions ont été entendues à Téhéran par un journaliste de l'AFP, après un ordre d'évacuation lancée par l'armée israélienne pour une zone du centre de la capitale iranienne. Ces explosions se sont produites autour de 01h25, heure locale. Elles ont touché le nord et l'est de la capitale, selon les agences locales Fars et Mehr.

L'Iran avait appelé peu avant les habitants de Ramat Gan dans l'agglomération de Tel-Aviv à évacuer, après un ordre similaire lancé par l'armée israélienne à la population vivant dans une zone du centre de Téhéran.

