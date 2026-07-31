L'Italie suspend l'ouverture de l'espace Schengen à l'Espagne

L'Italie a temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne, a annoncé vendredi le ministre ...
L'Italie suspend l'ouverture de l'espace Schengen à l'Espagne

L'Italie suspend l'ouverture de l'espace Schengen à l'Espagne

Photo: KEYSTONE/AP/Marius Burgelman

L'Italie a temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qualifiant cette mesure d''inévitable'.

'La suspension temporaire de Schengen avec l'Espagne est une décision nécessaire pour protéger la sécurité de nos citoyens et défendre les frontières de l'Europe. C'est une mesure prévue par les traités et qui est devenue aujourd'hui inévitable', a-t-il écrit sur X.

Le ministère de l'Intérieur français a lui annoncé vendredi la multiplication par cinq d'ici samedi du nombre de policiers et gendarmes déployés en renfort à la frontière franco-espangole, portant leur nombre à 334.

'Les moyens de surveillance aérienne seront également renforcés avec l'engagement de trois avions de la police aux frontières' et 'les patrouilles dans les trains seront davantage mobilisées sur l'axe ferroviaire franco-espagnol', a-t-il poursuivi.

Le président Emmanuel Macron lui avait demandé de renforcer les contrôles à la frontière si 'nécessaire', avec 'quatre unités de forces mobiles' et le déploiement d'avions et de drones.

/ATS
 

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