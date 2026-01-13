L'Italie veut se porter partie civile après l'incendie de Montana

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'Italie veut se porter partie civile dans la procédure sur l'incendie du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana (VS). Elle exige que 'toute la clarté' soit faite sur ce drame, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani.

'Il est juste que l'Italie demande à se constituer partie civile dans le procès (sur l'incendie), parce qu'il s'agit d'une blessure infligée à tout le pays', a déclaré le chef de la diplomatie transalpine lors d'une intervention devant le Sénat.

La chambre haute du parlement italien avait auparavant observé une minute de silence en mémoire des victimes de la tragédie. Six Italiens figurent parmi les 40 personnes tuées dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana.

/ATS
 

