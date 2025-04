L'OMC prévoit une contraction du commerce d'au moins 0,2% en 2025

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit une contraction du commerce mondial de 0,2% en 2025. Si Washington applique les droits de douane réciproques et l'incertitude générale se renforce, le recul pourrait atteindre 1,5%, a-t-elle dit mercredi à Genève.

En 2026, il devrait à nouveau progresser de 2,5%. L'analyse pour cette année se rapproche de celle qui avait été faite au soir de l'annonce par le président américain Donald Trump des tarifs additionnels, suspendus depuis pour 90 jours. L'OMC parlait alors d'un recul du commerce des marchandises de 1% pour cette année. Désormais, ce chiffre est ramené à 0,8%.

L'OMC s'attend à un recul de 81% du volume commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Plus largement, l'incertitude mondiale plus pourrait provoquer une diminution du commerce de marchandises de 0,7 point supplémentaires.

Avant ces tensions, l'OMC partait plutôt sur une progression d'environ 3%. Toutes les régions subissent l'impact de la situation actuelle, selon l'organisation.

/ATS