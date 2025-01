L'OMS anticipe des réductions de coûts après le retrait américain

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève prévoit de premières réductions de coûts après l'annonce du retrait américain d'ici un an. Les embauches sont gelées, sauf dans les cas les plus importants, et les voyages non indispensables sont abandonnés.

Dans un courrier à tous les collaborateurs, que Kestone-ATS a pu consulter vendredi, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus dévoile des étapes pour 'atténuer' les défis qui pourraient accompagner le départ des Etats-Unis. 'Cette annonce a aggravé notre situation financière', affirme-t-il.

L'organisation, qui espère encore convaincre le président américain de reconsidérer son décret, évalue les activités à financer en premier lieu. Dès à présent, toutes les réunions auront lieu en ligne, sauf 'approbation exceptionnelle'. Les missions d'appui aux Etats membres sont limitées.

D'autres efforts sont menés sur les rénovations, suspendues, ou sur le matériel. 'D'autres mesures seront annoncées en temps utile', ajoute encore le directeur général.

