L'OMS dénonce des « attaques » contre ses locaux à Gaza

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé lundi des 'attaques' contre la résidence de son personnel et son principal entrepôt dans la ville de Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, frappée par l'armée israélienne. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

'La résidence du personnel de l'OMS à Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, a été attaquée trois fois aujourd'hui, de même que son principal entrepôt', a alerté Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'agence sanitaire de l'ONU, sur le réseau social X.

'Des militaires israéliens sont entrés dans les locaux, forçant des femmes et des enfants à évacuer les lieux à pied vers Al-Mawassi', au sud de Gaza, a-t-il dit. 'Le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme'.

Deux employés de l'OMS et deux membres de leur famille ont été arrêtés, a encore écrit M. Tedros. Trois d'entre eux ont ensuite été libérés et un 'employé reste en détention'. 'L'OMS exige sa libération immédiate et la protection de tout son personnel', a-t-il insisté.

M. Tedros a indiqué que 32 employés de l'OMS et des membres de leur famille ont été évacués vers le bureau de l'agence quand l'accès y a été possible.

Capacité d'action compromise

L'armée israélienne a lancé lundi une offensive terrestre dans le centre de la bande de Gaza et Deir el-Balah a été la cible de tirs d'artillerie. Elle avait ordonné dimanche aux habitants de quitter les lieux, mettant en garde contre une action imminente dans une zone où elle n'avait jamais opéré auparavant.

'Le dernier ordre d'évacuation à Deir el-Balah a affecté plusieurs locaux de l'OMS, compromettant notre capacité à opérer à Gaza et poussant le système de santé vers l'effondrement', a averti M. Tedros.

Il a souligné que l'entrepôt principal de l'OMS situé à Deir el-Balah se trouvait 'dans la zone d'évacuation et a été endommagé hier [dimanche, ndlr] lorsqu'une attaque a provoqué des explosions et un incendie à l'intérieur'.

'L'entrepôt principal ne fonctionnant pas et la majorité des fournitures médicales à Gaza étant épuisées, l'OMS a beaucoup de mal à soutenir les hôpitaux, les équipes médicales d'urgence et les partenaires de santé, qui manquent déjà cruellement de médicaments, de carburant et d'équipement', a-t-il déclaré.

