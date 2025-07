L'ONU « condamne » la plus grande attaque de drones de la Russie

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné samedi la plus importante attaque de drones et de missiles menée par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il y a trois ans.

M. Guterres dit 'condamner fermement la dernière série d'attaques à grande échelle de drones et de missiles menée par la Russie', dans un communiqué faisant référence à l'attaque de vendredi, appelant à un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel.

'Le secrétaire général est alarmé par cette escalade dangereuse et le nombre croissant de victimes civiles. Les attaques contre les civils et l'infrastructure civile sont interdites par les lois internationales et doivent cesser immédiatement', a souligné le communiqué rendu public par le porte-parole de l'ONU Stephane Dujarric.

L'Ukraine a été la cible dans la nuit de jeudi à vendredi de l'attaque de drones russes la plus massive de la guerre.

Des attaques massives de drones et de missiles qui se sont poursuivies pendant des heures ont obligé les civils à chercher refuge dans des abris dans l'ensemble du pays.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des drones au-dessus de la capitale et des explosions qui ont résonné pendant toute la nuit tandis que les systèmes de défense aérienne ukrainiens repoussaient l'attaque.

