L'ONU demande 47 milliards de dollars pour l'aide en 2025

L'ONU et ses partenaires demandent 47 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2025, en augmentation par rapport à cette année. 'Dans un monde en feu' selon son nouveau chef des affaires humanitaires Tom Fletcher, elle veut assister 190 millions de personnes.

Il y a un an, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) avait dévoilé un appel en large diminution pour davantage coller à la situation financière des donateurs. L'enveloppe demandée mercredi à Genève pour plus de 30 pays repart elle vers le haut avec 305 millions de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire l'année prochaine, selon les estimations.

Parmi les principales crises, en considérant le plan pour l'aide dans toute la région, la crise syrienne reste la plus exigeante. Elle demande un effort de plus de 8,5 milliards de dollars. Le Soudan, en proie à une guerre entre deux généraux rivaux et où une famine est observée dans certaines régions, arrive au second rang avec 4,2 milliards. La situation dans les territoires palestiniens suit de près avec 4 milliards.

