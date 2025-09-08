L'ONU dénonce « crime de guerre sur crime de guerre » à Gaza

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Israël perpètre 'crime de guerre sur crime de guerre' dans la bande de Gaza, selon l'ONU. Au début du Conseil des droits de l'homme lundi à Genève, celle-ci a ciblé la 'rhétorique génocidaire' en Israël et 'la propagande guerrière' actuellement dans le monde.

'Je suis horrifié' par cette situation, a affirmé le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk devant les Etats membres. Il cible 'la déshumanisation déshonorante des Palestiniens' par des responsables israéliens.

'Davantage de militarisation, d'occupation, d'annexion et d'oppression n'alimentera que davantage de violence, de punition et de terreur', selon lui. Il a appelé à 'mettre un terme au carnage'. Demandant où sont les efforts pour 'empêcher un génocide', l'Autrichien estime que 'nous décevons les habitants de Gaza'.

Plus largement, M. Türk s'en prend à la 'propagande guerrière partout', alors que le président américain Donald Trump a renommé le département de la défense en 'ministère de la guerre' et que la Chine vient d'organiser une parade militaire.

/ATS
 

