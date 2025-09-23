L'ONU dénonce des simulacres d'exécutions de détenus ukrainiens

L'ONU dénonce de nombreux abus contre les civils ukrainiens détenus dans les territoires contrôlés par l'armée russe. Dans un rapport publié mardi à Genève, elle cible notamment des simulacres d'exécutions.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme avait relayé une première évaluation en 2023. Dans ce second rapport sur les détentions dans le cadre du conflit, il estime à nouveau que de la torture et d'autres abus ont été perpétrés de manière large et systématique par la Russie.

Au total, 215 prisonniers libérés ont raconté avoir subi des chocs électriques, des menaces de violences contre leurs proches et contre eux et des violences sexuelles. Ils ont aussi parlé de manque de nourriture et médicaments.

Le Haut-Commissariat déplore l'application du Code pénal russe dans les territoires de l'est de l'Ukraine, Moscou violant ses obligations liées au droit international humanitaire (DIH). Cette situation a provoqué des détentions arbitraires et des inquiétudes sur des disparitions forcées.

/ATS