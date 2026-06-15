L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran depuis janvier

L'ONU condamne au moins 40 exécutions en Iran depuis janvier pour des raisons sécuritaires ...
L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran depuis janvier

L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran depuis janvier

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU condamne au moins 40 exécutions en Iran depuis janvier pour des raisons sécuritaires, y compris 18 manifestants. Dans la bande de Gaza, près de 1000 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu d'octobre dernier, a-t-elle dit lundi à Genève.

'Toutes les parties doivent faire preuve d'une retenue maximale', a dit le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'un mois de travaux du Conseil des droits de l'homme. En Iran, 'les autorités ont intensifié leur répression brutale' avec des milliers d'arrestations, selon lui.

S'il salue l'accord entre les Etats-Unis et Téhéran qui doit être signé vendredi à Genève pour mettre un terme à trois mois d'affrontements, il renvoie dos à dos ces deux pays, ainsi qu'Israël pour les frappes des derniers mois. Il a estimé 'entièrement inacceptable' le blocage d'Ormuz.

A Gaza, les autorités israéliennes poussent les Palestiniens dans 'une portion toujours plus petite du territoire'. Et 82 personnes ont été tuées par le Hamas depuis octobre, dit le haut commissaire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Norvège: 4 ans de prison pour le fils de la princesse héritière

Norvège: 4 ans de prison pour le fils de la princesse héritière

Monde    Actualisé le 15.06.2026 - 09:05

Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Monde    Actualisé le 15.06.2026 - 04:50

Séisme aux Philippines: les fonds marins rehaussés de deux mètres

Séisme aux Philippines: les fonds marins rehaussés de deux mètres

Monde    Actualisé le 14.06.2026 - 11:28

Accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, selon le Pakistan

Accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, selon le Pakistan

Monde    Actualisé le 15.06.2026 - 05:14

Articles les plus lus

Venezuela: la propriété d'un chef de gang pillée après sa fuite

Venezuela: la propriété d'un chef de gang pillée après sa fuite

Monde    Actualisé le 14.06.2026 - 04:10

Séisme aux Philippines: les fonds marins rehaussés de deux mètres

Séisme aux Philippines: les fonds marins rehaussés de deux mètres

Monde    Actualisé le 14.06.2026 - 11:28

Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Monde    Actualisé le 15.06.2026 - 04:50

Accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, selon le Pakistan

Accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, selon le Pakistan

Monde    Actualisé le 15.06.2026 - 05:14