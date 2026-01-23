L'ONU dénonce les menaces de Trump sur l'Iran sans le nommer

L'ONU dénonce les 'rhétoriques et menaces agressives' contre l'Iran, sans nommer le président américain Donald Trump. Vendredi à Genève, elle s'est aussi dit 'très inquiète' par les contradictions des autorités iraniennes sur la peine capitale contre les manifestants.

'Les responsabilités pour des violations des droits humains ne peuvent être établies par la force militaire venant de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Iran', a affirmé le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk. Au début d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme, il a considéré comme 'très contreproductives' les menaces contre Téhéran.

Donald Trump avait promis des frappes en cas d'exécutions de manifestants en Iran, avant de se raviser. Il a toutefois affirmé jeudi que des navires américains étaient en route pour le Golfe persique.

Les membres du Conseil doivent se prononcer vendredi après-midi sur un projet de résolution. Celui-ci prévoit une 'investigation urgente' sur la répression depuis fin décembre qui a fait des milliers de victimes en Iran.

/ATS