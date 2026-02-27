L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime que de nombreux Jeffrey ...
L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime que de nombreux Jeffrey Epstein existent probablement dans le monde. Vendredi à Genève, il a demandé aux Etats de mener des investigations et de protéger les victimes.

'Quelqu'un pense-t-il qu'il n'y a pas de nombreux hommes' comme le délinquant sexuel américain?, a demandé l'Autrichien devant le Conseil des droits de l'homme. 'De tels abus horribles sont rendus possibles par des systèmes sociaux qui réduisent au silence les femmes et les filles' et protègent les hommes de responsabilités, a-t-il ajouté.

Le haut commissaire se dit aussi 'horrifié' par les indications de peines capitales contre huit manifestants en Iran. Parmi les personnes condamnées figurent deux enfants. Et 30 autres Iraniens pourraient être exposés à la même sentence. Le haut commissaire demande des investigations indépendantes et des procès équitables et il réitère son souhait d'un moratoire sur la peine capitale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:15

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:39

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:05

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 16:41

Articles les plus lus

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 16:41

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 21:01

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:05

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:39

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 11:57

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

L'AfD ne peut pas être classé comme « extrémiste » de droite

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 16:41

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 21:01

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:05

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 09:41

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 11:57

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 19:53

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 21:01