L'ONU parle de possibles crimes contre l'humanité à El-Fasher

L'ONU estime que les Forces de soutien rapide (FSR) ont perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre et à de possibles crimes contre l'humanité lors de la prise d'El-Fasher au Soudan en octobre. Vendredi à Genève, elle a demandé des investigations 'crédibles'.

Ces derniers mois, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a affirmé à de nombreuses reprises que ce massacre aurait pu être évité. Dans un rapport, son bureau a rassemblé près de 150 témoignages.

Les paramilitaires ont mené 'une vague intensive de violences', 'choquante dans sa dimension et son intensité', affirme-t-il. Plus de 6000 décès ont pu être vérifiés pendant l'offensive après 18 mois de siège contre la ville du Darfour. Trois personnes sur quatre ont été tuées dans El-Fasher et un quart alors qu'elles fuyaient dans la région.

Mais il ne fait 'pas de doute' que le nombre de victimes est 'significativement plus important', dit le rapport. Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes ont tuées.

