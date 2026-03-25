L'ONU redoute une « catastrophe totale » au Moyen-Orient

'Des Etats flirtent avec une catastrophe totale'. Mercredi par vidéo à Genève, le haut commissaire ...
L'ONU redoute une « catastrophe totale » au Moyen-Orient

L'ONU redoute une

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

'Des Etats flirtent avec une catastrophe totale'. Mercredi par vidéo à Genève, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde contre le danger pour tout le Moyen-Orient.

Au début d'un débat urgent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les attaques iraniennes récentes, l'Autrichien a aussi déploré les attaques grandissantes contre des zones résidentielles en Iran.

Un projet de résolution qui doit être discuté dans la matinée condamne toute manoeuvre iranienne pour 'fermer, obstruer ou interférer' avec le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Il dénonce 'dans les termes les plus fermes' les attaques de la République islamique contre les pays du Golfe et la Jordanie et relaie une préoccupation sur les frappes contre les sites énergétiques.

Et il demande des réparations 'rapides' et 'adaptées'. L'Iran et ses alliés contrattaquent. Mercredi matin, le président du Conseil a annoncé qu'un autre débat urgent aurait lieu vendredi matin à leur demande.

/ATS
 

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