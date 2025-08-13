L'ONU « scandalisée » après les civils tués à Abou Chouk au Soudan

L'ONU est 'scandalisée' après l'attaque qui a tué lundi au moins 57 civils à El-Facher et dans le camp d'Abou Chouk au Soudan. Mercredi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme a dit que son bureau suivait les accusations d'exécutions de déplacés.

'C'est avec consternation que nous avons vu à nouveau une horreur inenvisageable pour les civils à El-Facher', affirme l'Autrichien. 'Ces attaques répétées' posent de graves questions sur des violations du droit international humanitaire (DIH) et sont 'entièrement inacceptables et doivent s'arrêter', selon lui.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont ciblé à de nombreuses reprises les camps de déplacés à El-Facher et dans les territoires environnants. Le site d'Abou Chouk a été attaqué au moins à 16 reprises par ce groupe entre janvier et juin, faisant plus de 210 victimes.

'Je sonne à nouveau l'alarme sur la menace grave de persécution motivée par des raisons ethniques', ajoute encore le haut commissaire. Des membres du Haut-Commissariat ont récemment discuté avec plus de 150 rescapés d'une attaque contre le camp de Zamzam il y a quelques mois. Ceux-ci ont corroboré de précédentes indications de tueries, viols répandus, disparitions forcées ou encore torture.

Pauses humanitaires

L'Autrichien demande à nouveau aux parties au conflit de protéger les civils et il leur enjoint d'établir des pauses humanitaires dans les territoires assiégés. Les responsables de violations doivent être poursuivis, selon lui.

La Mission d'établissement des faits a à plusieurs reprises dénoncé de la part des paramilitaires des actes équivalant à des crimes contre l'humanité. L'armée soudanaise s'est elle vu reprocher de possibles crimes de guerre.

En plus de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière, selon l'ONU. Des régions sont exposées à la famine.

Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont plus de quatre millions de réfugiés. Au total, 25 millions de personnes sont gravement affamées et 40% de la population a besoin urgemment d'une assistance sanitaire. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

