L'Opéra de Lausanne poursuit avec sa nouvelle formule

L'Opéra de Lausanne a présenté lundi sa nouvelle saison 2026/2027, la troisième sous la houlette du directeur Claude Cortese. Celui-ci poursuit dans sa volonté de privilégier des oeuvres jamais présentées par l'institution et de s'ouvrir vers l'extérieur.

La saison prochaine, le rideau se lèvera 64 fois à l'Opéra de Lausanne. Dix productions figurent au programme, dont six opéras, un concert, un ballet, un récital, ainsi qu'un spectacle jeune public.

'La programmation 26/27 proposera à nouveau des ouvrages d'époques et de styles très variés, allant du baroque avec Haendel (Aggripina) au grand répertoire du XXe', avec 'Le Tour d'écrou' de Benjamin Britten, a annoncé Claude Cortese devant un grand nombre d'invités et les médias réunis dans un salon de l'institution culturelle.

La saison débutera le 4 octobre avec 'Mireille' de Gounod et prendra fin le 8 juin avec 'Don Giovanni' de Mozart. 'Giuditta' de Lehár, 'Pelléas et Mélisande' de Debussy et 'Les Capulet et les Montaigu' de Bellini complètent notamment la programmation.

/ATS