L'UDC en campagne pour son initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

La Confédération doit prendre des mesures en matière d'immigration avant que la Suisse n'atteigne ...
L'UDC en campagne pour son initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'UDC en campagne pour son initiative

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La Confédération doit prendre des mesures en matière d'immigration avant que la Suisse n'atteigne 10 millions d'habitants. L'UDC a lancé sa campagne mardi en faveur de son initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions!', soumise au vote le 14 juin.

L'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)' demande un contrôle strict de l'immigration afin que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Actuellement, la Suisse compte 9 millions d'habitants.

'L'immigration incontrôlée' est la source de nombreux maux, de la hausse des loyers aux embouteillages sur les routes, en passant par la hausse de la criminalité, le bétonnage au détriment de la nature et les risques de sécurité d'approvisionnement, selon les arguments de l'UDC publiés sur le site Internet dédié au texte.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative sans contre-projet.

/ATS
 

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