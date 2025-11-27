L'UDC lance Jean-François Thuillard pour remplacer Rebecca Ruiz

L'UDC mise sur Jean-François Thuillard pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, programmée en mars prochain pour remplacer Rebecca Ruiz. L'agriculteur est actuellement syndic de Froideville et député au Grand Conseil.

Il a été désigné jeudi soir par le congrès de l'UDC Vaud qui s'est tenu à Chavannes-le-Chêne, dans le Nord vaudois. 'M. Thuillard a été nommé candidat à l'unanimité de l'assemblée et par applaudissement', a indiqué à Keystone-ATS le président de l'UDC Vaud et conseiller national, Sylvain Freymond. Il était le seul candidat.

L'UDC avait annoncé mercredi qu'elle allait présenter un candidat, juste après l'annonce de la démission de la socialiste Rebecca Ruiz. Agé de 60 ans, l'agriculteur du Gros-de-Vaud siège depuis 2012 au Grand Conseil. Il vient d'ailleurs d'en assurer la présidence durant l'année parlementaire 2024-2025.

Outre le Parlement vaudois et un bref passage comme vice-président de l'UDC Vaud (2013-2015), Jean-François Thuillard est engagé de longue date dans sa commune de Froideville. Il a rejoint le Conseil communal en 1985, avant d'entrer à la Municipalité en 2002 et de devenir syndic en 2016. Ce grand fan du Lausanne Hockey Club s'est aussi présenté plusieurs fois sur la liste UDC pour accéder au Conseil national, sans succès toutefois.

Vers un duel PS-UDC?

En lançant Jean-François Thuillard, l'UDC Vaud espère revenir au Conseil d'Etat, dont il est absent depuis 2011 et le décès de Jean-Claude Mermoud. Les derniers candidats à avoir tenté le coup ont toujours échoué. Cela a été le cas, pour prendre les deux dernières tentatives, de Michaël Buffat lors des élections cantonales en 2022 et de Pascal Dessauges lors d'une complémentaire en 2019 face à... Rebecca Ruiz.

La question est désormais de savoir si Jean-François Thuillard aura également le soutien de l'Alliance vaudoise, qui réunit aussi le PLR et le Centre. Les deux partis ont déjà sous-entendu qu'ils ne lanceraient pas forcément eux-mêmes de candidat.

Parmi les autres partis, les socialistes vont évidemment présenter une candidature pour essayer de conserver le siège de Rebecca Ruiz. Les Vert-e-s ont déjà dit qu'ils soutiendraient la candidature PS et ne désigneraient pas de candidat. A ce stade, aucun autre parti n'a encore annoncé briguer ce siège.

