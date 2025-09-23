L'UDC tire à boulets rouges sur la réforme de la loi sur l'énergie

Le Grand Conseil vaudois s'est attaqué mardi à l'un des chantiers majeurs de la législature ...
Le Grand Conseil vaudois s'est attaqué mardi à l'un des chantiers majeurs de la législature: la grande réforme de la loi sur l'énergie. Le débat sur l'entrée en matière a déjà duré plus de deux heures. L'UDC s'est montrée très critique et le PLR passablement divisé.

Le vote favorable a récolté 87 'oui' venant des rangs de la gauche et des Vert'libéraux ainsi qu'une partie des PLR, contre 44 'non' issus d'une majorité de l'UDC et de nombreux PLR, ainsi que quatre abstentions. Ces premiers longs échanges augurent des longues discussions prévues sur les 80 articles de cette révision de la loi sur l'énergie (LVLEne) et les plus de 90 amendements, issus du travail de la commission chargée de l'examiner.

La réforme vise à développer le recours aux énergies renouvelables locales, à diminuer la consommation énergétique, à remplacer les installations de chauffages à énergie fossile tout en renforçant l'accompagnement des différents acteurs impliqués. Objectif: tracer une 'étape décisive' vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois.

