L'UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l'Ukraine

Bruxelles propose que le prêt de 140 milliards d'euros qu'elle veut octroyer à l'Ukraine, grâce à la mobilisation des avoirs russes gelés, soit utilisé par Kiev pour acheter des armes à des fabricants européens, indique un document consulté vendredi par l'AFP.

La Commission européenne projette depuis le mois dernier un montage complexe qui permettrait à l'UE de financer un 'prêt de réparations' en faveur de l'Ukraine, en s'appuyant sur plus de 200 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe, qui sont gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

/ATS