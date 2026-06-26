L'UE refuse le statut de réfugié aux Ukrainiens en âge de combattre

Bruxelles a proposé vendredi de prolonger d'un an, jusqu'en mars 2028, la protection accordée ...
L'UE refuse le statut de réfugié aux Ukrainiens en âge de combattre

L'UE refuse le statut de réfugié aux Ukrainiens en âge de combattre

Photo: KEYSTONE/AP/Andrii Marienko

Bruxelles a proposé vendredi de prolonger d'un an, jusqu'en mars 2028, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l'UE, mais veut dorénavant en exclure les hommes en âge de combattre.

Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens fuyant le conflit avec la Russie bénéficient aujourd'hui de ce statut unique, qui leur permet de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides dans l'Union européenne.

Ils vivent principalement en Allemagne, Pologne et République tchèque.

Ce statut, lancé pour la première fois en mars 2022, doit être reconduit chaque année - ce que Bruxelles propose de faire pour la cinquième fois, puisque la guerre est toujours en cours.

'A mesure que la guerre se poursuit, notre soutien doit lui aussi se poursuivre', a plaidé le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner.

Reste que des pays de l'Union européenne commencent à montrer des signes d'impatience face à ce conflit sans issue évidente.

/ATS
 

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