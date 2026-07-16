L'UE soutient l'avion à hydrogène de Bertrand Piccard

Le pionnier de l'énergie suisse Bertrand Piccard a obtenu le soutien de la commission européenne ...
L'UE soutient l'avion à hydrogène de Bertrand Piccard

L'UE soutient l'avion à hydrogène de Bertrand Piccard

Photo: KEYSTONE/AP/YOHAN BONNET

Le pionnier de l'énergie suisse Bertrand Piccard a obtenu le soutien de la commission européenne pour son nouveau projet Climate Impulse. Son tour du monde en avion à hydrogène est maintenant parrainé par Bruxelles.

L'UE reconnait que l'entreprise est une contribution dans les domaines du climat, de l'innovation et de la souveraineté, écrit mercredi Climate Impulse dans un communiqué. Le parrainage n'est que symbolique et n'est lié à aucun moyen financier.

L'hydrogène est un secteur stratégique et peut devenir une force motrice du tournant énergétique et de compétitivité de l'industrie, souligne le vice-président de la commission européenne Stéphane Séjourné, cité dans le communiqué. 'L'avion portera haut les couleurs de l'Europe sur le chemin d'un monde sans CO2.'

Avec Climate Impulse, l’objectif est de susciter un nouvel espoir en rendant possible ce que certains considèrent comme impossible, a déclaré Bertrand Piccard. Le Suisse dirige le projet en collaboration avec Raphaël Dinelli, ingénieur français spécialisé dans les matériaux composites.

Climate Impulse a pour objectif de faire le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène en un seul vol, sans escale et sans émissions. De l''hydrogène vert', produit à partir d’énergies renouvelables, sera utilisé. Selon les informations fournies par le projet, le vol est prévu pour 2030.

M. Piccard est connu pour ses tours du monde dans les airs. En 1999, il a fait le tour du monde sans escale en montgolfière avec Brian Jones. De mars 2015 à juillet 2016, il a fait le tour du monde en plusieurs étapes avec André Borschberg à bord d’un avion solaire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pont de Gênes: 12 ans de prison pour un ex-dirigeant

Pont de Gênes: 12 ans de prison pour un ex-dirigeant

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 14:47

Delivery Hero accepte une offre de rachat d'Uber

Delivery Hero accepte une offre de rachat d'Uber

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 13:50

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 13:43

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 11:10

Articles les plus lus

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 09:11

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 11:10

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 13:43

Delivery Hero accepte une offre de rachat d'Uber

Delivery Hero accepte une offre de rachat d'Uber

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 13:50

ABB acquiert Rotork pour renforcer son offre d'automatisation

ABB acquiert Rotork pour renforcer son offre d'automatisation

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 08:02

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 09:11

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Protection des enfants: Londres ouvre une enquête sur TikTok

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 11:10

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 13:43

Le coût d'une alimentation saine a augmenté de 25% en cinq ans

Le coût d'une alimentation saine a augmenté de 25% en cinq ans

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 06:55

ABB en forme au deuxième trimestre

ABB en forme au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 07:58

ABB acquiert Rotork pour renforcer son offre d'automatisation

ABB acquiert Rotork pour renforcer son offre d'automatisation

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 08:02

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 16.07.2026 - 09:11