L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

L'Union européenne a trouvé un accord pour renforcer ses sanctions sur les hydrocarbures russes ...
L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

L'Union européenne a trouvé un accord pour renforcer ses sanctions sur les hydrocarbures russes, dans le cadre d'un 19e 'paquet' de mesures destinées à tarir les ressources russes dans la guerre contre l'Ukraine. L'information vient de la présidence danoise de l'UE.

Cet ensemble de mesures prévoit notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe, et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales, a précisé mercredi la présidence danoise.

Le Danemark assure jusqu'à la fin de l'année la présidence semestrielle du Conseil de l'UE.

/ATS
 

