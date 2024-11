L'Unesco condamne des frappes contre le patrimoine mondial d'Odessa

L'Unesco a condamné lundi 'une attaque russe de grande ampleur' qui a touché le centre historique d'Odessa (Sud), inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril.

'Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 novembre, une attaque russe de grande ampleur a visé le centre historique d'Odessa, protégé depuis janvier 2023 au titre de la Convention du patrimoine mondial de l'Unesco', a déploré l'organisation de l'ONU dédiée à la science, la culture et l'éducation, dans un communiqué.

Un bilan préliminaire fait état de dommages sur 'une vingtaine de bâtiments, parmi lesquels des bâtiments historiques et religieux, et certains à vocation éducative', a regretté l'Unesco qui indique 'condamner' ces 'frappes qui contreviennent au droit international' et 'exprimer son soutien aux victimes'.

Une mission d'experts de l'Unesco s'est rendue sur place dès samedi pour 'l'évaluation des dommages et préparer la mise en sécurité des bâtiments'.

Des morts des et des blessés

Vendredi au petit matin, les services d'urgence ukrainiens avaient fait état d'une attaque aérienne russe 'massive' survenue dans la nuit, ayant tué au moins une personne à Odessa.

Les forces russes ont récemment intensifié leurs attaques contre le sud de l'Ukraine, notamment en endommageant des navires civils dans les ports de la région d'Odessa, tandis que Kiev a intensifié ses attaques contre des cibles militaires et énergétiques dans les régions contrôlées par la Russie.

Au moins huit personnes ont par ailleurs été tuées lundi dans une nouvelle attaque russe au missile à Odessa, ont annoncé les autorités dans la région.

'Selon les premières informations, l'attaque russe a fait huit morts et 18 blessés. Un enfant figure parmi les blessés. Quatre personnes sont dans un état grave', a déclaré le gouverneur régional, Oleg Kiper, sur son compte Telegram.

