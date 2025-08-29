L'accès limité à la piscine de Porrentruy devrait être prolongé

L'interdiction de la piscine de Porrentruy aux non-résidents suisses, qui prend fin dimanche ...
L'accès limité à la piscine de Porrentruy devrait être prolongé

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'interdiction de la piscine de Porrentruy aux non-résidents suisses, qui prend fin dimanche, pourrait être prolongée de quelques semaines, jusqu'à la fin de la saison. Le maire de la ville se réjouit d'une sérénité retrouvée sur les lieux.

Il y a presque deux mois, le Conseil municipal et le comité du Syndicat intercommunal du district de Porerntruy (SIDP) décidaient d'interdire la piscine de plein air aux non-résidents suisses pour des raisons de sécurité. Cette décision avait provoqué une immense polémique.

Interrogé par Keystone-ATS, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler tire toutefois un bilan positif de cette interdiction, qui prend fin le 31 août. Si bien qu'elle sera certainement prolongée de quelques semaines, soit jusqu'à la fin de la saison, qui doit intervenir courant septembre.

'Cette mesure a permis de retrouver une sérénité à la piscine. Il n'y a plus eu d'incivilité majeure', explique l'élu, parlant même d'une 'forte augmentation du nombre d'abonnements' cet été. 'Les gens se sont réapproprié la piscine'.

/ATS
 

