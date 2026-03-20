L'acteur américain Chuck Norris est mort

L'acteur de films d'action américain Chuck Norris est mort à l'âge de 86 ans, annoncé vendredi ...
L'acteur américain Chuck Norris est mort

L'acteur américain Chuck Norris est mort

Photo: KEYSTONE/AP MTI/MARTON MONUS

L'acteur de films d'action américain Chuck Norris est mort à l'âge de 86 ans, annoncé vendredi sa famille. Il était notamment connu pour son habileté dans les arts martiaux.

/ATS
 

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