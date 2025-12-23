L'action de solidarité « 2 x Noël » démarre mercredi

L'action '2 x Noël' est relancée à partir de mercredi et jusqu'au 18 janvier. Pour la 29e année consécutive, la population est invitée à préparer un paquet de denrées non périssables ou d'articles d'hygiène en faveur des personnes touchées par la pauvreté en Suisse.

Cette action de solidarité est organisée conjointement par la SSR, La Poste Suisse, Coop et la Croix-Rouge suisse. La Poste réceptionnera gratuitement les colis '2 x Noël', ont indiqué les partenaires de l'opération dans un communiqué. Les articles de première nécessité récoltés seront distribués dans tout le pays par la Croix-Rouge.

Les aliments doivent avoir une durée de conservation d'au moins six mois. Muesli, confiture et pâte à tartiner, aliments pour bébé, thé, café et huile sont particulièrement bienvenus. Les produits d'hygiène tels que le dentifrice, les brosses à dents et les bains de bouche sont également très demandés. Il est aussi possible d'acheter des paquets tout prêts dans certains magasins Coop.

Chaque colis permet d'apporter un soutien aux plus démunis. En Suisse, une personne seule est réputée pauvre si elle a un revenu mensuel inférieur à 2315 francs. Pour une famille composée de deux parents et de deux enfants, le seuil de pauvreté se situe à environ 4050 francs par mois, rappelle le communiqué.

'Elan de solidarité'

Quant aux dons en espèces, ils sont alloués à des projets de secours d'hiver en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, au Kirghizistan et en Moldavie. Dans ces quatre pays, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge distribuent des bons pour des denrées alimentaires et des articles d'hygiène.

L'année passée, l'action '2 x Noël' a été marquée par un 'énorme élan de solidarité', selon les organisateurs. Elle a permis de redistribuer 390 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène en Suisse, contre 317 un an plus tôt.

Quelque 222'000 francs ont également été récoltés pour des projets de secours d'hiver en Europe de l'Est et en Asie centrale. Au total, 50'000 personnes ont pu bénéficier de l'action, en Suisse comme à l'étranger.

/ATS