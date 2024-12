L'action de solidarité 2x Noël démarre le 24 décembre

L'action 2 x Noël est relancée du 24 décembre au 18 janvier. La population est invitée à préparer un paquet de denrées non périssables ou d'articles d'hygiène en faveur des personnes touchées par la pauvreté. Les dons en espèces financent eux des projets à l'étranger.

La Poste Suisse réceptionnera gratuitement les colis '2 x Noël', a indiqué la Croix-Rouge suisse. Cette action de solidarité est organisée conjointement par la SSR, La Poste Suisse, Coop et la Croix-Rouge. Les articles de première nécessité récoltés seront distribués dans tout le pays par la Croix-Rouge.

Les produits suivants sont particulièrement demandés: riz, conserves et bocaux, muesli, confiture et pâte à tartiner, aliments pour bébés, café, aliments secs, farine et pâtes. Les aliments doivent avoir une durée de conservation d’au moins six mois.

Les produits d’hygiène, et notamment les protections menstruelles, l'ouate et les mouchoirs en papier, ainsi que les articles pour bébés tels que les couches, l’huile de soin et les lingettes humides sont également bienvenus. Il est aussi possible d’acheter des paquets tout prêts dans certains magasins Coop.

Quant aux dons en espèces, ils sont alloués à des projets de secours d’hiver en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, au Kirghizistan et en Moldavie. En Suisse, 702'000 personnes sont touchées par la pauvreté.

L’année passée, l'opération a permis de redistribuer 317 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène en Suisse, et d'allouer 285'000 francs à des projets de secours d’hiver en Europe de l’Est et en Asie centrale. Au total, plus de 50'000 personnes ont pu bénéficier de l’action, en Suisse comme à l’étranger.

/ATS